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Destina-se a crianças entre os sete e os 12 anos e pretende explorar a construção de personagens através da imaginação, da expressão e da criatividade. O workshop termina com as gravações de uma cena, na qual serão postos em prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas. Esta formação de oito horas tem o custo de 130 euros.

Já os jovens entre os 13 e os 19 vão poder participar no “Selfstape Workshop com João Santos Silva”. Com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de selftape, o foco destas sessões está na interpretação, na naturalidade e na presença em frente à câmara. As nove horas de formação custam 120 euros e terminarão com a gravação de uma selfstape profissional.