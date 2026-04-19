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O presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, reuniu-se este sábado pela primeira vez com o ex-presidente Barack Obama, num encontro de alto perfil que decorreu no Bronx e que ganha relevância num momento de maior pressão política sobre o autarca.

A reunião teve lugar numa creche uma "escolha simbólica" alinhada com uma das principais bandeiras de Mamdani, a expansão dos programas gratuitos de cuidados infantis na cidade. Após uma conversa privada, os dois responsáveis participaram em atividades com crianças, incluindo leitura de livros e canções.

“É isto que precisamos, investir nestas crianças extraordinárias”, afirmou Obama à saída do encontro.

Segundo fontes próximas do processo, citadas pelo jornal Politico, a equipa de Mamdani trabalhou durante vários meses para concretizar o encontro, procurando capitalizar o impulso político gerado pelos primeiros 100 dias de mandato, assinalados a 10 de abril.

Embora os detalhes da conversa privada não tenham sido divulgados, um porta-voz do autarca indicou que o diálogo incidiu sobre a visão para a cidade e a importância de garantir melhores condições de partida para as gerações mais jovens.

O encontro surge meses depois de Obama ter contactado Mamdani, em novembro, pouco antes das eleições autárquicas, elogiando a sua campanha e mostrando disponibilidade para aconselhamento político. O gesto foi considerado significativo, tendo em conta as reservas iniciais de setores mais moderados do Partido Democrata em relação ao jovem autarca, associado a posições socialistas.

Desde então, o contexto político alterou-se. Mamdani enfrenta agora os desafios da governação, incluindo um défice orçamental de vários milhares de milhões de dólares, ao mesmo tempo que gere uma relação complexa com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar de uma relação inicialmente cordial, marcada por encontros na Casa Branca, as tensões aumentaram recentemente após Mamdani anunciar a intenção de criar um novo imposto sobre propriedades de luxo. Trump criticou duramente a medida, acusando o autarca de “destruir Nova Iorque” e ameaçando cortar financiamento federal à cidade.

Embora o tema não tenha sido abordado publicamente durante o encontro no Bronx, a reunião com Obama poderá também representar uma oportunidade para partilha de experiências sobre a relação com Trump, conhecida por ser marcada por conflitos políticos.

Analistas consideram que o apoio de Obama poderá ajudar Mamdani a reforçar a sua posição junto de setores mais moderados do Partido Democrata, numa fase em que o autarca procura consolidar a sua liderança e alargar a sua base de apoio.

Apesar das divergências políticas e das pressões externas, Mamdani tem procurado manter uma postura pragmática, sublinhando pontos de contacto com Trump, nomeadamente a ligação à cidade de Nova Iorque. Ainda assim, o risco de novas tensões com a administração federal mantém-se no horizonte.