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A notícia foi divulgada na sua conta oficial de Instagram num vídeo que dizia " uma mensagem da família de Dolly Parton" .

"Há anos, ela pediu-me que o gravasse, antes sequer de eu o encarar como realidade futura", diz Seaver, que também foi chefe de segurança da cantora. “Imaginei o quão pesado seria este momento, mas não o senti de facto até agora. Ela viveu na luz, e agora está nos braços de Jesus Cristo”.

“Abriu as portas a gerações de cantores, compositores, músicos e sonhadores de todos os quadrantes e de todos os continentes. Seguindo o seu exemplo, acreditámos que tudo era possível. Nunca se deparou com uma porta que não conseguisse abrir, e as que abriu criaram e mudaram a história”, continua.

Dolly Parton nasceu a 19 de janeiro de 1946, no estado norte-americano do Tennessee, era a quarta de doze filhos.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira, teve um percurso que ultrapassa a música. Com dezenas de álbuns, sendo o de estreia "Hello I´m Dolly" (1967), centenas de canções, vários prémios e uma carreira no cinema, a artista norte-americana tornou-se também uma referência na filantropia e no mundo do entretenimento.

Ao longo da carreira, Dolly Parton lançou 49 álbuns de estúdio, 44 dos quais chegaram ao top10 da tabela de álbuns country norte-americana.

A cantora tem ainda 25 singles que chegaram ao primeiro lugar da tabela country da Billboard, um recorde entre as artistas femininas, que partilha com Reba McEntire. Ao longo das últimas quatro décadas, mais de 110 das suas canções chegaram às tabelas musicais.

Dolly Parton escreveu também mais de três mil canções, como os êxitos: "I Will Always Love You", "Jolene" e "9 to 5".

A carreira de Dolly Parton não se limitou à música. A artista também se destacou como atriz, sobretudo durante as décadas de 1980 e 1990.

Estreou-se no cinema em "9 to 5", em 1980, papel que lhe valeu uma nomeação para um Globo de Ouro. Dois anos depois, voltou a ser nomeada pelo desempenho em "The Best Little Whorehouse in Texas".

Entre os restantes filmes em que participou estão "Rhinestone" (1984), "Steel Magnolias" (1989), "Straight Talk "(1992), "A Família Buscapé" (1993), "Miss Simpatia 2" (2002) e "Joyful Noise" (2012).

Ao longo da carreira, Dolly Parton recebeu onze Grammys, incluindo um prémio honorário atribuído em 2011, a partir de 55 nomeações.

A cantora venceu ainda dez Country Music Association Awards, sete Academy of Country Music Awards, quatro People's Choice Awards e três American Music Awards.

Em 1984, recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Em 2005, foi distinguida com a Medalha Nacional das Artes dos Estados Unidos.

A artista integra ainda dois dos mais importantes espaços de reconhecimento da música norte-americana: o Country Music Hall of Fame e o Rock and Roll Hall of Fame.

Dolly Parton era também conhecida por uma geração como a "tia" da cantora Miley Cyrus, tendo feito algumas aparições na série Hannah Montana. Dolly era bastante próxima de Billy Ray Cyrus, pai de Miley, e também madrinha da cantora.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a cantora já tinha falado sobre "tempos difíceis". À revista People tinha confessado que estava a "lidar com problemas de saúde" que tinham levado ao cancelamento de uma aparição no Dollywood Theme Park, no Tennessee.

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