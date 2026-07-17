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Em declarações aos jornalistas após o Conselho de Ministros, António Leitão Amaro afirmou que este é o "momento para agradecer à esmagadora maioria dos professores que fez um esforço para responder aos apelos" do ministro da Educação, Fernando Alexandre, para que todos os exames fossem corrigidos a tempo.

O ministro da Presidência admitiu que o processo de correção teve perturbações, mas garantiu que haverá condições para assegurar o calendário.

Sobre a reapreciação das provas, Leitão Amaro admite que o número de pedidos poderá crescer. Explicou ainda que têm de ser as escolas a assegurar o processo, uma vez que são as instituições de ensino a ter acesso à identificação dos exames de cada aluno.

Questionado acerca da polémica que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, Leitão Amaro afirmou que o tema não foi tratado durante o Conselho de Ministros. "Não tenho informação de que exista uma investigação sobre a ação do senhor ministro, não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso", disse aos jornalistas.

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