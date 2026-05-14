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O gabinete do ministro sublinhou, em declarações à Lusa, que Leitão Amaro “não teve qualquer intervenção em procedimentos de contratação pública de helicópteros”, reforçando o afastamento total face ao processo em investigação. O Ministério acrescenta ainda que o governante “não tem qualquer envolvimento ou relação com a investigação criminal tornada pública e que envolve um seu familiar”.

Na mesma posição, o gabinete do ministro considera “inadmissível envolver ou culpabilizar alguém por relações familiares”, insistindo na inexistência de qualquer ligação do membro do Governo ao caso.

Em causa estão buscas realizadas pela Polícia Judiciária a residências e instalações empresariais no distrito de Lisboa, no âmbito de suspeitas de crimes como corrupção ativa e passiva, burla qualificada e associação criminosa. Segundo a PJ, a investigação incide sobre alegadas irregularidades em concursos públicos para a contratação de meios aéreos destinados ao combate aos incêndios rurais, incluindo possíveis casos de conluio entre empresas e acesso indevido a informação privilegiada.

A operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e envolveu dezenas de inspetores, magistrados judiciais e do Ministério Público, bem como elementos técnicos da Procuradoria-Geral da República e representantes da Ordem dos Advogados.

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