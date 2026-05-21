Segundo o Governo, os decretos-lei hoje aprovados pretendem garantir condições para que as novas instituições aprofundem a capacidade de investigação, alarguem a oferta de ensino superior universitário e reforcem a integração em redes de investigação e inovação.

O executivo sublinha que a medida visa fortalecer a rede de ensino superior e o sistema científico e tecnológico nacional, promover a coesão territorial e consolidar um ensino superior público “mais diversificado, competitivo e preparado para os desafios do futuro”.

Associada à criação das duas universidades está também a constituição de duas novas escolas: a Escola Superior de Técnicos Especializados, na Universidade de Leiria e Oeste, e a Escola Técnica Superior Profissional, na Universidade Técnica do Porto.

A transformação dos institutos politécnicos em universidades tinha sido solicitada pelas próprias instituições no ano passado e já tinha passado em Conselho de Ministros em fevereiro. O processo recebeu pareceres favoráveis do Conselho Coordenador do Ensino Superior, do Instituto para o Ensino Superior e da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Em abril, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos manifestou preocupação com a aprovação das novas universidades antes da entrada em vigor do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Assembleia da República há duas semanas. Segundo o organismo, a decisão altera “de forma substancial” o cenário proposto pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação no âmbito da revisão do diploma.