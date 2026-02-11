Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma equipa de 21 psicólogos vai percorrer todas as freguesias do concelho de Leiria a partir de quinta-feira para prestar apoio à população afetada pelo mau tempo, depois de ter sido iniciado na terça-feira um programa de acompanhamento psicológico nas escolas.

A iniciativa, designada “Cuidar + Perto”, surge na sequência dos impactos provocados pela passagem da depressão Kristin, na noite de 28 de janeiro.

“Os eventuais traumas da experiência vivida na noite de 28 de janeiro (…) e as diversas situações com que as pessoas se deparam neste período de recuperação, nomeadamente a reparação de casas e a falta de eletricidade, justificam esta medida”, refere a autarquia, numa nota que divulgou a iniciativa.

Segundo o município, a medida permite o acesso a um serviço de apoio psicológico “num momento em que se verifica a necessidade de promover a estabilidade emocional e de identificar precocemente situações de sofrimento psíquico, risco ou vulnerabilidade social”.

Com esta ação, a autarquia pretende aproximar os serviços de saúde mental das comunidades mais afetadas e reforçar a resposta social durante o processo de recuperação após os estragos causados pelo mau tempo.

