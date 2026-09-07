Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Aquilo que se trata é de lançar uma linha de financiamento no âmbito do Pro Leiria [Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de Leiria] para as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) que tenham estruturas residenciais, através da atribuição de apoios financeiros destinados à aquisição de geradores”, explicou a vereadora Ana Valentim.

Na apresentação da iniciativa, que foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal, descentralizada na União de Freguesias de Colmeias e Memória, Ana Valentim salientou que o objetivo é “aumentar a capacidade de resposta das instituições perante situações de emergência, nomeadamente de interrupção do fornecimento de energia elétrica”.

“A medida surge na sequência dos constrangimentos provocados pela tempestade Kristin, que evidenciou a importância de garantir soluções de emergência capazes de assegurar a continuidade do funcionamento de equipamentos e serviços essenciais”, adiantou a autarca que tem o pelouro do Desenvolvimento Social.

A vereadora referiu ainda que o apoio a atribuir é de 50% do valor do equipamento.

“Esta iniciativa pretende contribuir para que as IPSS disponham de condições para manter em funcionamento os sistemas e equipamentos indispensáveis, reduzindo os riscos associados a interrupções prolongadas do fornecimento de eletricidade e reforçando a proteção dos seus utentes”, realçou.

Segundo Ana Valentim, “o reforço da preparação das instituições sociais para situações de emergência constitui uma medida de prevenção, proteção e segurança, particularmente importante para as entidades que acolhem pessoas idosas, pessoas com deficiência ou outros cidadãos em situação de maior vulnerabilidade”.

“Com esta medida, o município de Leiria pretende reforçar a capacidade das IPSS para prevenirem e responderem a situações de emergência, promovendo uma rede de instituições mais preparadas e resilientes”, declarou, sustentando que “o investimento em equipamentos de emergência representa, não apenas um apoio às instituições, mas sobretudo um investimento na segurança, no bem-estar e na proteção das pessoas que diariamente dependem das respostas sociais residenciais”.

A vereadora acrescentou que o município “tem vindo a trabalhar em articulação com as instituições do setor social, sensibilizando-as para a importância de adotarem medidas que reforcem a sua resiliência e capacidade de resposta em situações de emergência”.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal, seis das quais no concelho de Leiria, entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.