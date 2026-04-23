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"O secretariado nacional rejeitou a proposta, mas também decidiu que continuaremos sempre disponíveis. Se o Governo tiver alguma proposta que ainda queira fazer no sentido de trabalhar para um acordo, a UGT está totalmente disponível em sede de concertação social", disse Mário Mourão, secretário-geral da UGT.

"A UGT espera que o Governo diga se quer continuar a fazer um esforço para que possa haver acordo", disse ainda, notando que agora "a senhora ministra é que terá de decidir" se "encerra aqui a discussão".

De recordar que o sindicato reuniu-se esta quinta-feira para analisar e votar a proposta final de alterações à legislação laboral.

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