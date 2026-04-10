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Montenegro disse, na conferência que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos, que o governo continua "à procura de um acordo” na concertação social na revisão da legislação laboral.

“Continuaremos, no âmbito da concertação social, à procura de um acordo que possa dar às relações laborais também o espírito de incremento de produtividade e competitividade, que transformem a nossa economia numa economia ainda mais atrativa para o investimento, que deem segurança aos investidores, que deem confiança aos investidores”, frisou.

Posteriormente, em declarações aos jornalistas à saída, reforçou que os esforços continuam no sentido de atingir o acordo.

No dia de ontem, a União Geral de Trabalhadores (UGT) considerou que não estão reunidas as condições para um acordo sobre a proposta de revisão da legislação laboral, conhecida como “Trabalho XXI”, apresentada pelo governo, após reunião do Secretariado Nacional.

Em comunicado, a central sindical referiu que a decisão foi tomada por unanimidade, após oito meses de negociação, durante os quais participou de forma contínua e apresentou contributos que permitiram avanços em áreas como a parentalidade, a conciliação entre vida profissional e pessoal e a manutenção de algumas garantias no despedimento.

Apesar disso, a UGT sustentou que a proposta mantém várias medidas que considera inaceitáveis. Entre os principais pontos de discordância estão o alargamento da duração e dos fundamentos dos contratos a termo, a eliminação da garantia de reintegração em caso de despedimento ilegal, a manutenção do banco de horas individual e a possibilidade de alteração de categoria com perda de retribuição.

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