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O Papa Leão XIV voltou este domingo, 12 de julho, a lançar um apelo à paz perante os conflitos que continuam a marcar diferentes regiões do mundo. No final da oração do Angelus, na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo, o Pontífice manifestou preocupação com a violência que persiste no Médio Oriente, na Ucrânia e noutras partes do planeta, renovando o pedido para que prevaleçam o diálogo, o encontro e a diplomacia.

Segundo o Vatican News, Leão XIV lamentou que "os ventos da guerra" continuem a espalhar violência, terror e morte, atingindo, uma vez mais, numerosas vítimas inocentes.

O Papa pediu ainda que a esperança e a paz não sejam sufocadas, mesmo quando parecem frágeis, e defendeu que o caminho do diálogo, do encontro e da diplomacia deve prosseguir com perseverança. Na sua intervenção, sublinhou que apenas essa via poderá conduzir a uma paz justa e duradoura, permitindo que os povos vivam reconciliados, em segurança mútua e com respeito pela dignidade de cada pessoa.

Após o apelo em favor da paz, Leão XIV assinalou também a celebração do Domingo do Mar e dirigiu uma mensagem especial aos marinheiros, pescadores e trabalhadores portuários de todo o mundo.

O Papa recordou, em particular, aqueles que vivem afastados das suas famílias e que, por vezes, enfrentam o receio provocado pelos conflitos que afetam as rotas marítimas. Ao mesmo tempo, agradeceu o trabalho paciente e discreto destes profissionais.

Na parte final da intervenção, Leão XIV saudou os habitantes de Castel Gandolfo, onde se encontra a passar alguns dias de descanso, bem como os peregrinos provenientes de vários países que participaram na celebração.

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