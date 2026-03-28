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Leão XIV está hoje no Mónaco, o pequeno estado conhecido pelos casinos e iates de luxo, numa viagem de um dia que suscita alguma perplexidade entre observadores do Vaticano, sobretudo por ocorrer 488 anos depois da última visita papal.

O Papa saiu do Vaticano de helicóptero, sendo recebido no heliporto de Mónaco pelo Príncipe Alberto e pela sua esposa, a Princesa Charlene, antes de se dirigir ao Palácio do Príncipe, residência da dinastia Grimaldi desde o século XIII. Esta será a primeira visita de um pontífice ao Mónaco desde 1538, altura em que o Papa Paulo III esteve no principado.

Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, descreveu o Mónaco como um “pequeno país com grandes horizontes”, sublinhando que a visita permitirá a Leão XIV, eleito em maio do ano passado como o primeiro Papa norte-americano, comunicar diretamente com toda a Europa.

Antes da viagem, Bruni comentou aos jornalistas a imagem bíblica do “pequeno a desempenhar um papel significativo”, considerando o Mónaco – o segundo menor estado do mundo, apenas atrás do Vaticano – um “laboratório de paz” graças ao uso responsável da riqueza e da influência.

Após um encontro privado com o Príncipe Alberto, o Papa seguirá no papamóvel até à catedral de Mónaco e celebrará missa no Stade Louis-II. Embora o Mónaco seja um dos estados mais ricos do mundo, mantém uma forte identidade católica: o catolicismo é a religião oficial e o número de igrejas – cinco – supera em uma unidade o número de casinos, incluindo a catedral.

Recentemente, o Príncipe Alberto rejeitou uma proposta de legalização do aborto, justificando a decisão com o papel central do catolicismo no principado. Bruni salientou que “a defesa da vida” será um dos temas da visita de Leo, embora o pontífice enfoque o conceito mais amplo de proteger toda a vida, incluindo em contextos de guerra.

A visita ao Mónaco decorre a convite do próprio Príncipe Alberto, efetuado durante uma deslocação ao Vaticano em janeiro.

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