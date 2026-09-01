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Cerca de 30 candidatos declarados e potenciais vão disputar as eleições presidenciais de abril e maio de 2027 em França, com a representante da extrema-direita Marine Le Pen a liderar as sondagens de opinião.

A candidata da extrema-direita derrotada nas últimas três eleições presidenciais, Le Pen, de 58 anos, leva vantagem considerável na primeira volta (cerca de 34% dos votos) e uma provável vitória na segunda, independentemente do adversário.

Atrás, duas figuras estão lado a lado: o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, de 55 anos, que quer unir a direita e o centro na candidatura, e o líder do La France Insoumise (esquerda radical), Jean-Luc Mélenchon, de 75 anos.

As presidenciais estão marcadas para 18 de abril e 2 de maio.

A especialista em comunicação política Emilie Zapalski considerou, em declarações à agência de notícias France-Presse (AFP), ser “difícil saber o que vai surgir” depois das eleições. Estes dez anos “apagaram a divisão esquerda-direita que era tão fundamental para a política e para a mentalidade dos franceses”, defendeu.

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