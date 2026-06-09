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Em comunicado, Filipe Caetano, administrador-executivo da Lavradores de Feitoria, sublinha que cada nova colheita deste vinho “é um momento de celebração de um clássico e de uma referência da casta Sauvignon Blanc em Portugal”, recordando que o vinho foi lançado pela primeira vez com a colheita de 2000, ano da fundação do projeto coletivo. A nova imagem, acrescenta, procura aumentar a visibilidade da marca e consolidar a associação ao portefólio Três Bagos, o mais reconhecido da casa.

O Três Bagos Sauvignon Blanc 2025 é um vinho monocasta que expressa os aromas frescos típicos da Sauvignon Blanc, com um perfil mineral e contido, resultante dos solos xistosos e da altitude das vinhas, plantadas acima dos 420 metros. A acidez marcada, aliada a um estágio parcial em barricas de carvalho francês usado durante quatro a cinco meses, confere-lhe estrutura e potencial de guarda.

Segundo Paulo Ruão, administrador responsável pela viticultura e enologia, trata-se de um vinho “exuberante, fresco e bastante aromático”, com notas de fruta tropical, ananás e melão, complementadas por nuances vegetais como espargos, resultando num conjunto equilibrado e com final de boca persistente.

À mesa, é apontado como uma escolha versátil, adequado para iniciar a refeição e acompanhar saladas, peixe, marisco e gastronomia japonesa e coreana, em particular sushi. A gama Três Bagos tem sido uma das mais bem-sucedidas da Lavradores de Feitoria, projeto que reúne 15 lavradores do Douro e explora cerca de 380 hectares de vinha distribuídos por 20 quintas nas três sub-regiões durienses.

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