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Definida como uma private wine & fine spirits advisory, a empresa foca-se na gestão integral de patrimónios vínicos, combinando aconselhamento especializado, curadoria de coleções privadas e acesso a vinhos raros e experiências exclusivas.

A Latitude 38º foi fundada por Cláudio Martins e Charly Rodrigues, contando ainda com Frederic Bille como founding partner. O projeto nasce com uma abordagem centrada na personalização total, ajustando cada serviço ao perfil, hábitos de consumo, objetivos de coleção e contexto familiar dos clientes.

Segundo os fundadores, o objetivo é garantir uma gestão “discreta, contínua e sem esforço” de tudo o que envolve o universo vínico dos clientes, desde a aquisição de garrafas até à organização de experiências privadas.

Com ligação a regiões como Comporta, Costa Vicentina e Lisboa, a empresa assume também uma dimensão internacional, operando em destinos como Saint-Tropez, Ibiza, Toscana e outras zonas de forte presença do segmento de luxo.

A Latitude 38º destaca ainda a existência de uma rede global de produtores, colecionadores e negociantes, construída ao longo de anos, que permite o acesso a vinhos raros e oportunidades que não chegam ao circuito comercial tradicional.

Esse ecossistema é apontado como um dos principais diferenciais do projeto, permitindo uma gestão mais exclusiva e antecipada de tendências no mercado vínico de luxo.

Os fundadores sublinham que a proposta não se limita ao produto em si, mas à criação de uma experiência contínua.

“O verdadeiro luxo é saber que tudo está tratado sem ter de pensar nisso”, referem, destacando uma abordagem centrada na discrição, confiança e acompanhamento permanente.

Já Frederic Bille reforça a ambição de posicionar a Latitude 38º como uma referência no universo do lifestyle premium e do private wine concierge, defendendo uma visão em que o vinho se integra num conceito mais amplo de experiência e estilo de vida.

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