Em Pagliara dei Marsi, uma antiga aldeia rural italiana, os gatos superam em número os habitantes humanos. Há décadas que a população da aldeia diminui, mas tudo mudou em março: nasceu Lara Bussi Trabucco, a primeira bebé em quase 30 anos.

Segundo o The Guardian, o seu baptismo, realizado na igreja em frente à sua casa, reuniu toda a comunidade e transformou Lara na principal atração local.

Os pais de Lara, Cinzia Trabucco e Paolo Bussi beneficiaram de um “bónus bebé” único de 1.000 euros, introduzido pelo governo de Giorgia Meloni, e recebem ainda cerca de 370 euros mensais de apoio familiar.

No entanto, equilibrar trabalho e cuidados com Lara continua a ser um desafio, num país onde o sistema de creches é cronicamente insuficiente. Muitas mulheres são forçadas a abandonar a carreira e enfrentam dificuldades em regressar ao mercado de trabalho.

O futuro escolar de Lara também preocupa o casal. A última vez que a aldeia teve professora foi há décadas, quando a escola funcionava na própria residência da docente. Embora haja uma escola infantil e primária em Castellafiume, a escassez de crianças pode comprometer a sua viabilidade a longo prazo.

O nascimento de Lara simboliza esperança, mas também recorda a crise demográfica italiana. Em 2024, os nascimentos atingiram um mínimo histórico de 369.944, continuando uma tendência negativa de 16 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (Istat). A taxa de fecundidade caiu para 1,18 filhos por mulher em idade fértil — uma das mais baixas da União Europeia.

A queda na natalidade resulta de vários fatores: insegurança laboral, emigração jovem, apoio insuficiente a mães trabalhadoras, aumento da infertilidade masculina e, cada vez mais, a opção de não ter filhos. O Istat aponta para uma diminuição adicional nos primeiros sete meses de 2025, sendo Abruzzo a região mais afetada, com uma queda de 10,2% nos nascimentos face ao mesmo período do ano anterior.

