Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O desenvolvimento mais surpreendente ocorreu este sábado, quando quatro dos homens conseguiram sair da gruta pelos seus próprios meios, apanhando de surpresa as equipas de resgate internacionais que se preparavam para entrar no sistema de túneis para os retirar, avança a CNN internacional. Na sexta-feira à noite, um primeiro sobrevivente já tinha sido retirado em segurança com a ajuda de mergulhadores especializados.

Durante toda a noite, as equipas de socorro realizaram operações intensivas de bombagem de água, conseguindo reduzir significativamente o nível da água no interior da gruta.

Segundo responsáveis da operação, a descida do nível da água permitiu que os quatro homens caminhassem e rastejassem através de passagens estreitas e rochosas até à saída. Os especialistas acreditam que os sobreviventes perceberam que as condições tinham melhorado e decidiram avançar por conta própria.

O mergulhador australiano Josh Richards contou à CNN que estava literalmente a vestir o fato de mergulho para iniciar a operação quando os homens surgiram à saída da gruta.

Os mergulhadores envolvidos na missão tinham avisado que a evacuação seria extremamente difícil. Muitos dos túneis permaneciam parcialmente inundados, exigindo passagens subaquáticas complexas.

O mergulhador francês Robin Cuesta tinha descrito o resgate do primeiro sobrevivente como um "milagre", sublinhando que os homens estavam debilitados após mais de uma semana sem acesso regular a comida e água e não tinham qualquer formação em mergulho.

A saída autónoma dos quatro sobreviventes é considerada ainda mais notável porque tiveram de atravessar passagens escuras, estreitas e potencialmente perigosas.

Imagens captadas à saída da gruta mostraram os sobreviventes enrolados em mantas térmicas e transportados em macas para ambulâncias.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o seu estado clínico. Os homens passaram cerca de dez dias isolados no interior da gruta e terão sobrevivido em condições muito precárias.

Apesar do sucesso dos resgates, a operação ainda não terminou. Duas pessoas continuam desaparecidas. Segundo os socorristas, estes dois homens terão entrado na gruta antes do grupo de cinco sobreviventes encontrados juntos na quarta-feira.

As equipas ainda não conseguiram estabelecer contacto com eles e estão a avaliar a melhor forma de prosseguir as buscas.

Os socorristas enfrentam agora um novo problema: a meteorologia.

Jornalistas da CNN no local relataram trovões e sinais de deterioração das condições atmosféricas. Caso a chuva regresse com intensidade, a gruta poderá voltar a inundar-se rapidamente, tornando demasiado perigosa qualquer tentativa de busca.

Além disso, os dois desaparecidos poderão estar numa zona mais profunda da gruta que os mergulhadores ainda não conseguiram alcançar em segurança.

Para tentar localizá-los, as equipas estão a seguir duas estratégias, vontinuar a retirar água do sistema de grutas com bombas; eprocurar acessos alternativos através de outras entradas na montanha.

Uma operação internacional

A missão mobilizou mergulhadores e especialistas de vários países, incluindo Austrália, França, Indonésia, Malásia e Tailândia.

Quando os cinco homens foram finalmente localizados na quarta-feira, após dias sem contacto com o exterior, os socorristas entregaram-lhes uma mensagem manuscrita que terminava com uma frase simples de esperança:

"Continuem a lutar. Voltaremos com a equipa de resgate."

Três dias depois, cinco dos sete homens já estão em segurança. O foco da operação está agora totalmente concentrado em encontrar os dois desaparecidos antes que o mau tempo comprometa as buscas.