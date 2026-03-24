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Durante a inspeção a um veículo que transportava a embarcação, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) detetaram fortes indícios de que a lancha estaria ligada a atividades de tráfico internacional de estupefacientes.

Da operação resultou a apreensão de uma lancha de alta velocidade, um veículo pesado, um semirreboque, uma câmara, um cartão de memória, um cartão SIM e um telemóvel.

O condutor, um homem de 55 anos, foi constituído arguido, ficando sujeito à medida de termo de identidade e residência. Os factos foram comunicados às autoridades judiciárias competentes para investigação.

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