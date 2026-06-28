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Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o terramoto foi registado a cerca de 70 km a Oeste-Sudoeste do Cabo de São Vicente, no concelho de Sagres, com epicentro a 29 km de profundidade.

O IPMA indica que o abalo foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Lagos e Portimão (Faro).

Não há, até ao momento, registo de danos.

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