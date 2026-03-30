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Quatro homens encapuzados entraram a 22 de março na villa da Fundação Magnani Rocca e furtaram as obras Les Poissons, de Renoir, Natureza-morta com Cerejas, de Cézanne, e Odalisca no Terraço, de Matisse. Toda a operação durou apenas cerca de três minutos.

De acordo com a imprensa italiana, os assaltantes forçaram a porta principal da Villa dei Capolavori, situada numa zona rural de Parma, e dirigiram-se à chamada Sala Francesa, no primeiro andar do edifício, de onde retiraram os quadros. O roubo só foi interrompido pela ativação do sistema de alarme, que impediu que outras obras fossem levadas.

A fundação indicou que o grupo aparentava estar “bem estruturado e organizado” e que a intenção inicial seria roubar mais peças, não fosse a rápida intervenção do sistema de segurança e o alerta às autoridades. Os suspeitos terão fugido saltando uma vedação exterior.

A emissora pública regional TGR estima que o valor conjunto das obras roubadas ascenda a cerca de nove milhões de euros, sendo que Les Poissons, pintado por Renoir por volta de 1917, poderá valer cerca de seis milhões de euros, tornando este um dos mais relevantes roubos de arte em Itália nos últimos anos.

A obra de Cézanne, datada de cerca de 1890, é considerada rara por recorrer à aguarela, técnica pouco utilizada pelo pintor senão nos últimos anos de vida. Já Odalisca no Terraço, pintada por Matisse em 1922, retrata duas figuras femininas, uma reclinada ao sol e outra segurando um violino.

O caso está a ser investigado pelos Carabinieri, através da Unidade de Proteção do Património Cultural de Bolonha. A notícia do assalto só foi tornada pública no domingo.

A Fundação Magnani Rocca foi criada após a morte de Luigi Magnani, compositor e colecionador de arte, em 1984, e funciona na antiga residência da família, que alberga uma das mais importantes coleções privadas de arte em Itália.

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