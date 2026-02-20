Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros [Paulo Rangel] informou-me já há uma semana da possibilidade de vir a existir uma utilização da Base das Lajes nos termos do acordo existente entre Portugal e os Estados Unidos da América”, revelou o Presidente, em declarações a jornalistas em Madrid, sem dar mais detalhes.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que “agora não vale a pena fazer especulações sobre uma matéria” que o ministro Paulo Rangel “já explicou que é uma matéria que acompanha com proximidade e com conhecimento de causa. Não há aqui surpresas, o Estado português acompanha aquilo que se passa na execução de um acordo que existe há muitos anos com os Estados Unidos da América”, afirmou, depois de questionado sobre um maior movimento de aeronaves militares dos norte-americanos na Base das Lajes, na ilha Terceira, num contexto em que crescem as tensões entre os EUA e o Irão.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na embaixada de Portugal em Madrid, com Paulo Rangel ao lado, tendo o ministro recusado prestar declarações aos jornalistas.

A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, registava, na quarta-feira à tarde, um maior movimento de aeronaves militares dos EUA, constatou a agência Lusa no local.

Segundo a cadeia televisiva CNN e o jornal The New York Times, os militares norte-americanos estarão preparados para lançar um ataque contra o Irão nos próximos dias, embora o Presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tenha tomado uma decisão final sobre a autorização de uma eventual operação.

Os EUA e o Irão concluíram uma segunda ronda de negociações na terça-feira, na Suíça, sem uma aproximação entre os dois países.

