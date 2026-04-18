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O termo kokushobi tem sido traduzido como “dia cruelmente quente” ou “severamente quente” pela imprensa japonesa e internacional, escreve a BBC.

Surgiu como a opção mais popular num inquérito nacional online que reuniu cerca de 478 000 respostas, no qual as pessoas escolheram como descrever o dia mais quente do ano, e ficou à frente da expressão “super extremamente quente”, em segundo lugar.

Os participantes tiveram de escolher a expressão que melhor descrevia o dia mais extremo de calor entre um conjunto de 13 propostas distintas apresentadas no inquérito, que decorreu entre fevereiro e março, evidenciando a preocupação crescente com temperaturas extremas no país.

A Agência Meteorológica do Japão introduziu a nova designação na sexta-feira, recorrendo ao termo koku, que significa severo ou cruel, para descrever este nível extremo de calor. O termo koku é associado a uma ideia de severidade e intensidade, sendo utilizado para enfatizar a natureza particularmente agressiva das temperaturas extremas que o Japão tem vindo a registar nos últimos anos.

O Japão já possui termos próprios para classificar dias com temperaturas superiores a 25°C, 30°C e 35°C, refletindo a frequência crescente de calor intenso no país. Estes limites são usados para categorizar diferentes níveis de calor, ajudando a comunicar a gravidade das condições meteorológicas durante períodos de verão cada vez mais intensos no território japonês.

O novo termo surge após um verão de 2025 recordista de calor, o mais quente desde o início dos registos em 1898, com temperaturas médias nacionais 2,36°C acima do normal. Este resultado coloca o ano de 2025 como um marco histórico nas medições de temperatura no país, superando todos os registos anteriores desde o final do século XIX.

Durante esse período, registaram-se nove dias com temperaturas superiores a 40°C entre junho e agosto, com um pico nacional de 41,8°C na cidade de Isesaki. Estes episódios de calor extremo concentraram-se sobretudo no período de verão, refletindo a intensidade prolongada das ondas de calor registadas no país ao longo desses meses.

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