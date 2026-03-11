Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O "sistema de defesa aérea de alta qualidade" chega à Ucrânia e faz parte do pacote de ajuda negociado com os parceiros internacionais. Esta entrega faz parte de um pacote de ajuda negociado com os parceiros internacionais da Ucrânia.

“A parte alemã destes mísseis chegou terça-feira, obrigado por isso”, disse Zelensky sobre os mísseis, segundo declarações divulgadas pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

“Este é um dos pacotes de defesa aérea que negociamos com os nossos parceiros de vez em quando. Gostaríamos de ter recebido mais, mas acabou por ser assim”, observou o chefe de Estado ucraniano.

A Alemanha, o país europeu que mais ajuda prestou a Kiev, confrontada com a guerra de agressão russa desde fevereiro de 2022, lidera a iniciativa centrada em fortalecer a defesa antiaérea das Forças Armadas ucranianas.

O Ministério da Defesa alemão confirmou na terça-feira o envio para a Ucrânia do novo pacote de mísseis intercetores, num esforço coordenado com os aliados do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, uma aliança com mais de 50 países, incluindo Portugal.

“Outra parte dos mísseis PAC-3 previstos no âmbito desta iniciativa foi garantida através dos nossos parceiros”, indicou um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, referindo-se aos mísseis intercetores fabricados pela empresa norte-americana Lockheed Martin.

Esta entrega de mísseis PAC-3 “permite à Ucrânia o acesso ao sistema de defesa aérea de alta qualidade Patriot para se defender dos contínuos ataques aéreos russos”, acrescentou o ministério liderado por Boris Pistorius.

O próprio Pistorius lançou esta iniciativa internacional a 12 de fevereiro, para fornecer à Ucrânia estes dispendiosos mísseis intercetores da Lockheed Martin, um produto militar de alta tecnologia cujo custo unitário é estimado em cerca de 3,2 milhões de euros.

