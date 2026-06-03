Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Ucrânia lançou, na madrugada desta quarta-feira, uma série de ataques com drones contra alvos estratégicos na região de São Petersburgo, atingindo depósitos de petróleo e instalações militares localizadas a poucos quilómetros do local onde decorre o Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, um dos eventos mais importantes da agenda política e económica russa.

De acordo com as autoridades russas, citadas pelo jornal britânico The Guardian, os drones terão visado os distritos de Kirovsky e Krasnoselsky. Apesar da tentativa dos sistemas de defesa antiaérea russos para intercetar os aparelhos, vários conseguiram atingir os seus alvos.

Os ataques terão provocado incêndios em instalações de armazenamento de combustível, enquanto a base naval de Kronstadt e um estaleiro naval na região de Leninegrado também foram atingidos. Segundo informações divulgadas por meios de comunicação locais e canais ligados à Ucrânia, algumas embarcações da Frota do Báltico terão sofrido danos, embora Moscovo não tenha confirmado oficialmente a extensão dos prejuízos.

A situação acontece numa altura sensível para o Kremlin, O Fórum Económico Internacional de São Petersburgo arrancou esta quarta-feira e deverá reunir cerca de 20 mil participantes provenientes de 130 países. O Presidente russo, Vladimir Putin, tem previsto um discurso principal na sexta-feira.

O aeroporto de São Petersburgo foi temporariamente encerrado por razões de segurança, causando atrasos e impedindo a chegada de alguns participantes.

Frequentemente descrito como a resposta russa ao Fórum Económico Mundial de Davos, o encontro reúne empresários, políticos e figuras públicas de vários países. Entre os participantes esperados encontram-se o antigo chanceler alemão Gerhard Schröder, a comentadora norte-americana Candace Owens e os irmãos Andrew e Tristan Tate.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.