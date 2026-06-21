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Após semanas a garantir que resistiria a qualquer desafio interno, Starmer mudou de tom após a vitória expressiva de Burnham nas eleições intercalares de Makerfield, que lhe permitiram regressar ao parlamento. Este domingo, o secretário de Estado para os Negócios e Comércio, Peter Kyle, afirmou à Sky News que o primeiro-ministro está a passar o fim de semana a “refletir sobre as realidades políticas” que enfrenta.

Falando em nome do Governo, Kyle recusou antecipar as intenções de Starmer, mas não afastou a possibilidade de uma mudança iminente em Downing Street. Disse apenas que o primeiro-ministro está a ponderar “o que significa colocar o país em primeiro lugar num momento como este”, após ter mantido contactos com um vasto leque de dirigentes e deputados do partido.

Apesar disso, fontes oficiais de Downing Street negaram que Starmer tenha já decidido abandonar o cargo, garantindo que a sua posição permanece inalterada. Na sexta-feira, o próprio primeiro-ministro afirmara que, caso houvesse uma disputa interna, avançaria novamente para a liderança, alertando que um confronto desse tipo “mergulharia o país no caos”.

A vitória de Andy Burnham, com mais de 50% dos votos e uma maioria superior a 9.000 votos, reforçou significativamente o seu apoio interno. Segundo a imprensa britânica, Burnham contará já com o respaldo de cerca de metade da bancada trabalhista, número que tem vindo a aumentar, alimentando a convicção de que poderá assumir a liderança sem uma eleição formal, num processo rápido de transição.

Na sexta-feira, vários ministros anteriormente próximos de Starmer terão avisado o primeiro-ministro de que deveria definir um calendário para a sua saída até ao final do fim de semana, sob pena de enfrentar uma contestação direta na reunião do Conselho de Ministros marcada para terça-feira.

A eventual saída de Starmer colocará o Reino Unido a caminho do sétimo primeiro-ministro em apenas dez anos, apenas dois anos depois de o líder trabalhista ter conduzido o partido a uma expressiva vitória eleitoral. O seu mandato foi, contudo, marcado por polémicas, recuos políticos e uma acentuada quebra nas sondagens, num contexto em que o crescimento do Reform UK tem aumentado o receio, dentro do Partido Trabalhista, de uma futura vitória de Nigel Farage.

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