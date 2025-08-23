Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O livro, que relata a sua candidatura presidencial, chega às livrarias a 23 de setembro, com a digressão a arrancar no dia seguinte, em Nova Iorque, de acordo com o USA Today.

“Há pouco mais de um ano lancei a minha campanha para Presidente dos Estados Unidos”, afirmou Kamala Harris no anúncio. “Desde que deixei o cargo, passei muito tempo a refletir sobre esses dias e, com franqueza e reflexão, escrevi um relato dos bastidores dessa jornada.”

O anúncio do livro foi feito em julho pela editora Simon & Schuster e pela própria, através de um vídeo publicado nas redes sociais da antiga vice-presidente.

No dia anterior ao anúncio da obra, Kamala Harris declarou que não se candidatará ao cargo de governadora da Califórnia, mas não descartou uma eventual nova candidatura à presidência.

A digressão de Harris começa em 24 de setembro em Nova Iorque e termina quase dois meses depois, a 20 de novembro, em Miami. Pelo caminho, irá passar por cidades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.