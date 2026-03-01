Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, marca “um momento decisivo na história do país”, afirmou Kaja Kallas, chefe da política externa da União Europeia, numa publicação na rede social X. “O que vem a seguir é incerto. Mas há agora um caminho aberto para um Irão diferente, que o seu povo pode ter maior liberdade para moldar”, acrescentou. Kaja Kallas explicou ainda que está em contacto com parceiros internacionais, incluindo países da região afetados pelas ações militares iranianas, para encontrar medidas práticas de desescalada.

Vários Estados europeus apelaram à contenção e instaram Teerão a procurar soluções negociadas, evitando, no entanto, condenar diretamente os ataques conjuntos dos EUA e de Israel. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, destacou-se ao afirmar que os ataques representam uma “escalada” e contribuem para “uma ordem internacional mais incerta e hostil”. “Rejeitamos igualmente as ações do regime iraniano e da Guarda Revolucionária. Não podemos permitir outra guerra prolongada e devastadora no Médio Oriente”, sublinhou o primeiro-ministro espanhol.

