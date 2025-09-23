Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar de reiterar o seu apoio à solução de dois Estados como única via para uma paz duradoura no Médio Oriente, a JP considera que o momento escolhido pelo executivo português para avançar com o reconhecimento é “precipitado, inconsequente e contraproducente”.

Em declarações citadas em comunicado, Catarina Marinho, presidente da Juventude Popular, afirma que a Palestina “não reúne atualmente os requisitos essenciais de um Estado soberano”: “não tem fronteiras estáveis, não possui um Governo capaz de exercer autoridade efetiva sobre o território e continua dominada pela ação terrorista do Hamas”. Para a líder da juventude centrista, “ignorar estas condições é enfraquecer o Direito Internacional e iludir o caminho para uma paz justa”.

A JP sublinha ainda a existência de centenas de reféns ainda em cativeiro desde os ataques do Hamas a Israel, em outubro de 2023, e critica aquilo que considera ser uma “impunidade do terrorismo” na região. O reconhecimento unilateral da Palestina, nesta fase, seria, para a JP, “não só irresponsável, mas também perigoso”, por transformar “um gesto de pressão diplomática numa fonte acrescida de instabilidade”.

O reconhecimento do Estado da Palestina surge num momento de elevada tensão no Médio Oriente, de um problema que se arrasta há décadas. Desde o ataque do Hamas a território israelita em outubro de 2023, que resultou em mais de mil mortos e o sequestro de civis israelitas, Israel tem conduzido uma ofensiva militar intensiva na Faixa de Gaza, com milhares de vítimas palestinianas civis, segundo dados das Nações Unidas.

Além dos ataques, Israel cortou os acessos a ajuda humanitária, traçando um cenário de fome catastrófica na Palestina. O conflito continua sem fim à vista, com a diplomacia internacional a tentar relançar negociações para um cessar-fogo e para a reativação de um processo político.

A Juventude Popular sublinha que esta oposição ao reconhecimento do Estado palestiniano não significa um alinhamento com a estratégia militar do governo israelita. O comunicado deixa claro o repúdio da organização juvenil centrista pelo “uso de força excessiva por parte do Estado de Israel e das Forças de Defesa Israelitas (IDF) sobre o povo palestiniano”. Ainda assim, considera que só um processo de paz rigoroso, institucional e com garantias multilaterais poderá abrir caminho a um reconhecimento efetivo e sustentável.

Para Catarina Marinho, Portugal deveria assumir um papel construtivo e diplomático na criação de condições reais para uma paz duradoura, e não “alinhar em decisões apressadas, tomadas para pacificar a instabilidade política interna dos Estados que as tomam, mas que fragilizam a credibilidade diplomática do nosso país”.

A iniciativa de reconhecimento promovida pela França procura sinalizar um apoio político à causa palestiniana, mas também aumentar a pressão sobre Israel para negociar. Além de Portugal, vários outros países europeus anunciaram ou ponderam seguir a mesma linha, nomeadamente Espanha, Irlanda, Eslovénia e Noruega.

No entanto, a oposição interna a essa decisão está a crescer, tanto a nível partidário como entre organizações da sociedade civil e juventudes partidárias, como é o caso da JP.

