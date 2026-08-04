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Um tribunal de Jerusalém suspendeu temporariamente o plano do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que previa a instalação de crocodilos-do-Nilo em fossos junto da prisão de Ketziot, onde se encontram detidos palestinianos. A decisão surge após uma ação judicial apresentada por uma organização de defesa dos direitos dos animais.

De acordo com a imprensa israelita, citada pelo Middle East Eye, os trabalhos de escavação das valas já tinham começado na unidade prisional, localizada no deserto do Negueve. O projeto previa utilizar os crocodilos como elemento dissuasor e reforço da segurança do perímetro da prisão.

A providência cautelar foi apresentada pela associação Let the Animals Live, que argumenta que a transferência dos animais constitui uma forma de maus-tratos e pode representar um risco para os próprios funcionários do sistema prisional. A contestação centra-se no bem-estar animal e não nas condições de detenção dos prisioneiros palestinianos.

Na decisão, o juiz Avraham Rubin concluiu que existem fundamentos suficientes para avaliar os potenciais danos causados aos crocodilos, determinando a suspensão de qualquer medida relacionada com a sua captura, transporte ou instalação até que o processo seja analisado. O Ministério da Segurança Nacional, o Ministério da Proteção Ambiental e o Serviço Prisional de Israel têm até quarta-feira para responder à petição.

A iniciativa tornou-se possível depois de, em julho de 2025, o Governo israelita ter alterado o estatuto de proteção do crocodilo-do-Nilo, retirando-lhe a classificação de espécie protegida. A medida foi contestada por entidades ambientais, que consideram não existir fundamento científico para essa alteração.

O plano integra um conjunto de propostas promovidas por Ben-Gvir para endurecer o regime prisional aplicado aos detidos palestinianos. Entre as medidas defendidas pelo ministro estão restrições às visitas, limitações no acesso a alimentos e cuidados médicos e um maior recurso ao isolamento, políticas que têm sido criticadas por organizações internacionais de defesa dos direitos humanos.

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