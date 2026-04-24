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A informação é avançada pelo The Athletic, que refere que os peritos envolvidos na investigação excluíram a hipótese de rebentamento de um pneu a alta velocidade durante uma ultrapassagem na autoestrada A-52, na província de Zamora. O veículo, um Lamborghini, acabou por embater no separador central da via e incendiou-se.
Depois da análise das provas recolhidas no local e dos relatórios técnicos de especialistas em acidentes rodoviários, a justiça espanhola determinou que não existem fundamentos para a abertura de qualquer processo criminal relacionado com as mortes.
Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, morreram no acidente. O internacional português encontrava-se de férias após ter conquistado a Liga das Nações ao serviço de Portugal e tinha sido recentemente campeão inglês pelo Liverpool. O irmão, André Silva, era jogador do Penafiel, clube da II Liga portuguesa.
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