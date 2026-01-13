Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O cantor espanhol Julio Iglesias foi acusado de agressão sexual por duas antigas funcionárias, que afirmam ter sido sujeitas a “toques inapropriados, insultos e humilhação", tudo "num ambiente de controlo e assédio constante".

As alegações referem-se a incidentes ocorridos em 2021 nas mansões do artista no Caribe, na República Dominicana e nas Bahamas, diz o The Guardian.

Segundo a investigação, que durou três anos e incluiu depoimentos de 15 ex-funcionários que trabalharam para Iglesias entre o final da década de 1990 e 2023, as mulheres descrevem um clima de isolamento, conflitos laborais e uma hierarquia rigorosa entre a equipa, marcada pelo temperamento explosivo do cantor.

As duas mulheres que denunciaram agressão sexual foram entrevistadas repetidamente ao longo de mais de um ano — e os seus relatos mantiveram-se consistentes. Estes depoimentos são corroborados por documentação extensa, incluindo fotografias, registos de chamadas, mensagens de WhatsApp, vistos, relatórios médicos e outros documentos.

Uma das denunciantes, identificada como Rebecca para proteger a sua identidade, afirmou que Iglesias, então com 77 anos, a chamava frequentemente para o seu quarto no final do dia de trabalho, onde a penetrava anal e vaginalmente com os dedos sem o seu consentimento. Segundo a mulher, os abusos ocorriam frequentemente na presença – e com a participação – de outro funcionário, que era o seu superior.

A segunda mulher, conhecida pelo pseudónimo Laura, relatou que Iglesias a beijou na boca e tocou nos seus seios sem permissão, tanto na praia como à beira da piscina da villa do cantor em Punta Cana.

Ambas descreveram um ambiente de trabalho tenso e controlador, sublinhando que Iglesias “normalizava o abuso”. Esta terça-feira, o elDiario.es revelou que as duas mulheres apresentaram uma queixa formal ao Ministério Público, acusando Iglesias de tráfico de seres humanos e agressão sexual.

