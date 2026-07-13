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Esta segunda-feira, o preço médio grossista da eletricidade em Portugal deverá atingir os 126,22 euros por megawatt-hora (MWh), com um pico de 220 euros por MWh durante a noite. Trata-se do valor diário mais elevado desde 10 de março, segundo dados do Operador do Mercado Ibérico de Energia (OMIE).

Na última semana, os preços médios grossistas mantiveram-se acima dos 100 euros por MWh nos dias úteis, devido sobretudo à redução da produção eólica na Península Ibérica. A menor disponibilidade de energia produzida pelo vento obrigou a um maior recurso às centrais de ciclo combinado a gás natural, cujos custos de produção são mais elevados. Também a produção hidroelétrica tende a registar preços superiores durante os meses mais quentes e secos, de acordo com o Expresso.

Nos primeiros 13 dias de julho, o preço médio da eletricidade situou-se nos 88 euros por MWh, o valor mensal mais elevado desde o início do ano e também o mais alto desde que o mercado ibérico passou a operar com custos superiores após o apagão ocorrido em 2025.

As perspetivas para os próximos meses apontam para a manutenção de preços elevados. Os contratos de futuros do Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) para o período até dezembro permanecem acima dos 90 euros por MWh, cenário que poderá traduzir-se num segundo semestre mais caro do que o registado em 2025.

O presidente da Associação de Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado (Acemel), João Nuno Serra, admite que a evolução do mercado poderá levar alguns operadores a rever os tarifários ainda este ano. Apesar disso, lembra que muitos consumidores têm contratos anuais, o que limita o impacto imediato de eventuais aumentos.

De acordo com o simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), os principais comercializadores ainda não procederam a alterações significativas nas tarifas de eletricidade para os clientes domésticos, embora já tenham ocorrido alguns ajustamentos, como o aumento anunciado pela EDP Comercial para os carregamentos de veículos elétricos.

A ERSE apresentou entretanto uma proposta para alterar as regras dos encargos de regulação do mercado elétrico, que têm aumentado desde o apagão de abril de 2025. Entre as medidas propostas estão mudanças no mercado dos serviços de sistema, a criação de um mecanismo de cobertura de risco para os comercializadores, a transferência de parte destes custos para as tarifas de acesso à rede e a redução das tarifas de acesso à rede de gás aplicadas às centrais de ciclo combinado.

A consulta pública sobre estas alterações decorrerá até 10 de setembro.

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