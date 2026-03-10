Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, José Sócrates ficou novamente sem advogado na segunda-feira, já que Marco António Amaro renunciou à sua defesa na Operação Marquês.

O antigo primeiro-ministro ficou sem advogada no final de fevereiro, quando Sara Leitão Moreira disse em tribunal que não teria condições para representar José Sócrates no caso. Depois disso, Marco António Amaro foi nomeado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA) e tinha 10 dias para consultar o processo, tendo a retoma do julgamento sido marcada para dia 17 de março.

Com esta nova desistência, a Ordem terá de encontrar novo defensor para o antigo governante, caso este não apresente um advogado escolhido por si.

José Sócrates já teve oito advogados, quatro deles oficiosos, nos quase 12 anos em que o processo Operação Marquês se arrasta pelos tribunais, com sucessivos recursos.

___

