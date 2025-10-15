A juíza distrital Susan Illston emitiu a ordem de emergência depois de as agências federais terem começado a emitir avisos de demissão na sexta-feira com o objetivo de reduzir o tamanho do Governo federal.

Os avisos de demissão fazem parte de um esforço do Governo republicano de Trump para exercer mais pressão sobre os congressistas democratas, à medida que a paralisação do Governo federal se prolonga.

Entretanto, o parlamento dos Açores aprovou esta quarta-feira uma resolução que reclama a regularização imediata dos salários em atraso, dos trabalhadores portugueses na Base das Lajes, na ilha Terceira, na sequência da não aprovação do orçamento dos Estados Unidos da América (EUA).

"A ausência de pagamento de dias de trabalho aos trabalhadores da Base das Lajes, por parte dos Estados Unidos da América, é vergonhosa e atentatória aos direitos destes trabalhadores e não tem qualquer fundamento legal", refere a resolução, apresentada pelo deputado do Bloco de Esquerda, António Lima.

O parlamentar bloquista lembrou que estes funcionários portugueses estão sob "furlough", uma norma prevista na legislação norte-americana, que permite interromper o pagamento aos trabalhadores por falta de aprovação orçamental, mas que não tem, no entanto, "qualquer enquadramento legal em Portugal".