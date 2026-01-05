Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No verão passado, o ex-general venezuelano e ex-chefe de inteligência Hugo Carvajal Barrios declarou-se culpado perante Alvin K. Hellerstein por crimes de narcoterrorismo e tráfico de drogas, avança a CNN.

Alvin K. Hellerstein ganhou destaque nos últimos anos por negar pedidos de Trump para transferir o caso criminal relativo a pagamentos secretos para tribunal federal, considerando que os reembolsos a Michael Cohen não estavam relacionados com atos oficiais da presidência. Em primavera, bloqueou ainda a tentativa da administração Trump de deportar venezuelanos ao abrigo da Alien Enemies Act, criticando a prática de enviar pessoas para prisões estrangeiras “com pouca esperança de processo ou regresso”.

Os Estados Unidos realizaram uma operação militar em Caracas que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, que foram levados para os EUA onde enfrentam acusações de narcoterrorismo, tráfico de cocaína e posse de armas.