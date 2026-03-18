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A Coordenação Nacional para os Comportamentos Aditivos e as Dependências apresentou recentemente na Assembleia da República os Relatórios Nacionais 2024 sobre álcool, drogas e toxicodependências, onde se destaca que a prevalência de consumo de qualquer droga, incluindo substâncias ilícitas, entre os jovens atingiu os valores mais baixos desde 2015. Em paralelo, o consumo de bebidas alcoólicas registou descidas sucessivas, tanto ao longo da vida como nos últimos 12 e 30 meses, com particular expressão entre os jovens de 18 anos.

Resultados semelhantes surgem nos inquéritos conduzidos pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências junto dos jovens chamados ao Dia da Defesa Nacional. De acordo com esses dados, cerca de sete a oito em cada dez jovens de 18 anos referem ter consumido álcool nos últimos 12 meses, quatro em cada dez tabaco e dois em cada dez substâncias ilícitas. Apesar de os valores continuarem elevados em termos absolutos, representam uma redução clara face à década anterior.

A tendência não é exclusiva de Portugal. Dados europeus do European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs mostram que, entre adolescentes de 15 e 16 anos em 32 países, a proporção dos que já experimentaram álcool caiu de cerca de 88% em 1995 para 74% em 2024, com o consumo recente, nos últimos 30 dias, também em declínio.

Para Carlos Silva, investigador em saúde pública e especialista em comportamentos aditivos, estes números refletem uma mudança cultural profunda. "Durante muito tempo, o consumo de álcool esteve ligado a rituais de integração e à ideia de liberdade associada à juventude. Hoje, essa associação é mais fraca. Muitos jovens já não sentem que beber seja necessário para pertencer", afirma ao 24notícias.

Uma leitura semelhante é feita por Henrique Pereira dos Santos, psiquiatra e antigo responsável clínico na área das dependências, que sublinha que os dados devem ser lidos à luz de uma transformação geracional mais ampla. "Os jovens de hoje são mais avessos à perda de controlo e mais conscientes das consequências do consumo, não apenas ao nível da saúde física, mas também da saúde mental e da imagem social", explica ao 24notícias.

Segundo o psiquiatra, esta mudança não significa necessariamente uma juventude mais protegida, mas sim uma juventude que gere o risco de outra forma. "Há mais cálculo, mais ponderação. O consumo deixou de ser impulsivo ou automático e passou a ser, muitas vezes, uma escolha deliberada, incluindo a escolha de não consumir", afirma.

Durante muito tempo, o consumo de álcool esteve ligado a rituais de integração e à ideia de liberdade associada à juventude. Hoje, essa associação é mais fraca. Muitos jovens já não sentem que beber seja necessário para pertencer Carlos Silva, Investigador em Saúde Pública

Carlos Silva aponta ainda mudanças nos modos de socialização como um elemento central. A vida social dos jovens tornou-se mais diversificada e menos centrada em contextos tradicionalmente associados ao consumo. "As interações são hoje mais fragmentadas, muitas vezes digitais, e menos dependentes de espaços como bares ou discotecas, onde o álcool era quase um pressuposto", observa.

Henrique Pereira dos Santos concorda e acrescenta que a exposição constante nas redes sociais funciona como um travão adicional. "Os jovens sabem que qualquer episódio pode ser registado e partilhado. A embriaguez deixou de ser socialmente neutra e passou a ser percebida como um risco reputacional", acrescenta.

Os especialistas sublinham, no entanto, que a descida dos consumos não é homogénea em todos os contextos sociais. Persistem "diferenças associadas a fatores como nível socioeconómico, percurso escolar ou contexto familiar, e continuam a existir grupos mais vulneráveis ao consumo problemático", ainda que em menor número do que no passado.

Há também diferenças de género que começam a ganhar relevância na leitura dos dados. Enquanto os rapazes continuam a apresentar níveis de consumo superiores, a distância face às raparigas tem vindo a diminuir em alguns indicadores, o que levanta novos desafios à prevenção e à intervenção precoce.

Os jovens sabem que qualquer episódio pode ser registado e partilhado. A embriaguez deixou de ser socialmente neutra e passou a ser percebida como um risco reputacional Henrique Pereira dos Santos, Psiquiatra

Outro elemento de atenção prende-se com a possibilidade de substituição de comportamentos. A redução do consumo de álcool e drogas não significa, por si só, uma diminuição global dos comportamentos aditivos. Os especialistas alertam para o aumento de práticas como o uso excessivo de plataformas digitais, apostas online ou consumo não supervisionado de medicamentos, fenómenos que exigem respostas específicas.

Apesar destas reservas, os investigadores consideram que os dados apontam para uma transformação estrutural e duradoura. "Não estamos apenas a adiar o consumo para idades mais tardias. Estamos a assistir a uma redefinição do que significa socializar, divertir-se e afirmar identidade. Para muitos jovens, o álcool e as drogas deixaram de estar no centro dessa experiência", conclui Carlos Silva

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