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“Nesta nova edição, a medida deixa de estar limitada ao ensino superior e passa a abranger crianças e jovens entre os 12 e os 35 anos, alargando o acesso a cuidados especializados em diferentes fases do percurso de vida”, referiu o Ministério da Cultura, Desporto e Juventude, em comunicado.

Segundo a nota, após “a avaliação da primeira fase da medida, que permitiu identificar melhorias ao modelo inicialmente implementado” foi formalizada uma nova edição da medida e esta quinta-feira já é possível fazer o pedido através da plataforma gov.pt com a Chave Móvel Digital para verificar a idade dos jovens.

A medida, iniciada em setembro de 2024, esteve suspensa no último ano letivo para avaliação e identificação de melhorias, disse à Lusa uma fonte do Ministério da Cultura, Desporto e Juventude.

Além do alargamento das consultas, estas passam a ser ilimitadas, uma vez que os cheques psicólogos tinham um limite de até 12 consultas e os cheques nutricionistas de seis.

“É eliminado o limite máximo de cheques por jovem, passando a continuidade do acompanhamento a depender da avaliação clínica dos profissionais de saúde”, referiu o Ministério da Cultura, Desporto e Juventude, na mesma nota.

De acordo com o ministério, os psicólogos e os nutricionistas que aderirem à medida também vão receber um aumento de cinco euros, passando a receber 40 euros por consulta para “valorizar o trabalho dos profissionais de saúde e aumentar a capacidade de resposta disponível”.

A nova edição da medida, que será gerida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), foi formalizada esta quinta-feira com a assinatura de protocolos com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Ordem dos Nutricionistas de Portugal.

A medida integra o programa Cuida-te, que visa a promoção da saúde juvenil e dos estilos de vida saudável, do IPDJ, que tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada para as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e privados, designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias locais.

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