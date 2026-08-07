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Sob o lema "Dá o braço a uma causa importante. Nós damos-te o repouso", a iniciativa pretende sensibilizar os jovens para a importância da dádiva regular e altruísta de sangue, contribuindo para a renovação geracional dos dadores e para a estabilidade das reservas de sangue em Portugal.

Durante os cinco dias da campanha, todos os jovens entre os 18 e os 30 anos que façam uma dádiva de sangue terão direito a uma noite de alojamento numa Pousada da Juventude, nos termos definidos para a iniciativa. No final da dádiva, será disponibilizado um formulário para o resgate do voucher de alojamento.

A campanha surge numa altura em que, segundo o comunicado citado pelo Expresso, as reservas de sangue registam uma quebra significativa e a adesão dos jovens à dádiva continua reduzida, situação que se agrava durante o verão.

A campanha decorre nos postos fixos de recolha de sangue do IPST em todo o país. Os restantes locais de recolha serão divulgados pelo Instituto de acordo com a sua programação semanal.

O momento simbólico da iniciativa está marcado para 12 de agosto, às 10h30, no Posto Fixo de Coimbra do IPST. Dirigentes da MOVY, representantes do Instituto, jovens e membros da Plataforma J, o conselho consultivo jovem da MOVY, vão participar numa ação de dádiva de sangue.

O que é preciso para doar sangue?

Segundo a informação disponibilizada pelo Serviço Nacional de Saúde, para ser potencial dador é necessário ter pelo menos 18 anos, pesar 50 quilos ou mais e ter hábitos de vida saudáveis.

No dia da dádiva, o dador deve sentir-se saudável e será sujeito a um exame médico, durante o qual deverá responder com sinceridade às questões colocadas pelos profissionais de saúde e comunicar qualquer situação relevante.

A dádiva não deve ser feita em jejum, sendo aconselhável fazer uma refeição ligeira antes da recolha. Também é recomendável reforçar a hidratação com água ou chá no dia anterior e no próprio dia e evitar uma exposição prolongada ao sol.

A recolha demora cerca de uma hora. Depois da dádiva, é aconselhado manter a hidratação, evitar grandes períodos de exposição solar e não praticar exercício físico nesse dia.

Caso não cumpra algum dos requisitos, o potencial dador deve informar os médicos durante o exame.

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