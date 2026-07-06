Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo lançou uma nova edição dos Cheques Psicólogo e Nutricionista, alargando o acesso à medida a crianças e jovens dos 12 aos 35 anos e reforçando o apoio à saúde mental e à alimentação saudável. Entre as principais alterações estão o aumento do valor dos cheques, que passa de 35 para 40 euros, a eliminação do limite máximo de consultas e a simplificação do processo de candidatura, que passa a ser feito através da plataforma gov.pt.

A nova versão da medida foi formalizada através da assinatura de protocolos com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Ordem dos Nutricionistas e resulta da avaliação da primeira fase do programa, que permitiu identificar aspetos a melhorar.

Os Cheques Psicólogo e Nutricionista passam agora a integrar o Programa Cuida-te, sob gestão centralizada do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), numa alteração que o Governo considera essencial para simplificar procedimentos e tornar a resposta mais eficiente.

Uma das principais novidades é o alargamento do universo de beneficiários. A medida deixa de estar limitada aos estudantes do ensino superior e passa a abranger todos os jovens entre os 12 e os 35 anos.

Outra alteração relevante prende-se com o acompanhamento clínico. A continuidade das consultas deixa de depender de um número máximo de cheques atribuídos e passa a ser determinada pela avaliação dos profissionais de saúde.

Segundo o Governo, "é eliminado o limite máximo de cheques por jovem, passando a continuidade do acompanhamento a depender da avaliação clínica dos profissionais de saúde".

O valor de cada cheque também foi atualizado, aumentando de 35 para 40 euros. O Executivo justifica a medida com a necessidade de "valorizar o trabalho dos profissionais de saúde e aumentar a capacidade de resposta disponível".

Os pedidos passam igualmente a ser realizados diretamente através da plataforma gov.pt, num processo totalmente digital. Para aceder ao apoio, os jovens devem autenticar-se com a Chave Móvel Digital ou com o Cartão de Cidadão. No caso dos menores de idade, entre os 12 e os 18 anos, é necessária a autorização dos representantes legais.

No âmbito do Programa Cuida-te, o Cheque Psicologia permite o acesso gratuito a consultas de psicologia destinadas à prevenção e ao acompanhamento de situações que requeiram uma intervenção breve, não substituindo cuidados especializados em casos de maior complexidade. O Cheque Nutrição destina-se, por sua vez, à prevenção e acompanhamento de questões relacionadas com a alimentação, funcionando igualmente como uma resposta de proximidade e não como substituto de cuidados clínicos especializados.

Com esta revisão da medida, o Governo afirma pretender "garantir que mais jovens podem aceder a cuidados de psicologia e nutrição de forma mais próxima e ajustada às suas necessidades", reforçando "o compromisso com a promoção da saúde, da autonomia e da qualidade de vida das novas gerações".