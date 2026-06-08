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As inscrições para o Jovem Talento da Gastronomia 2026 estão abertas até 30 de junho, revela a nota enviada à imprensa. Organizado pelas Edições do Gosto, o concurso destina-se a estudantes de escolas de hotelaria e restauração de todo o país e pretende "identificar, promover e desenvolver" os profissionais que poderão marcar o futuro da gastronomia portuguesa.

Após o encerramento das inscrições, o concurso prossegue com três semifinais e vários roadshows em escolas de hotelaria de norte a sul do país, previstos para os meses de outubro e novembro. Para já, a única data confirmada é 19 de novembro, na Quinta do Lago.

A grande final nacional decorrerá nos dias 3 e 4 de dezembro, na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde serão conhecidos os vencedores das diferentes categorias.

Nesta edição, os participantes serão desafiados a competir em sete áreas distintas, concebidas para destacar diferentes competências técnicas e criativas da restauração e hotelaria: "Artes da Mesa ICEL; Bartender Manja; Cozinha Portuguesa Recheio; Pastelaria Dovo; Plant-Based by Bonduelle; Inovação com Arroz Bom Sucesso e Gestão F&B by Quinta do Lago".

Segundo a organização, estas categorias procuram "valorizar diferentes vertentes da gastronomia e serviço, ligando técnica, criatividade e conhecimento prático".

A presidência do júri ficará novamente a cargo do chefe Luís Gaspar, uma das figuras mais reconhecidas da gastronomia portuguesa contemporânea.

Aos 35 anos, o chef soma várias distinções ao longo da carreira, entre as quais os títulos de Chefe do Ano 2017 e Chef de L’Avenir 2023.

Ao longo dos últimos anos, o Jovem Talento da Gastronomia tem servido de plataforma de lançamento para profissionais que hoje trabalham em alguns dos mais prestigiados restaurantes nacionais e internacionais.

Entre os antigos participantes destacam-se Diogo Lopes, do Catfish Bar, Lara Figueiredo, do MACAM – Museum e Hotel, Marta Nunes, atualmente no restaurante espanhol Culler de Pau, distinguido com duas estrelas Michelin, Filipe Fidalgo, do Rijks, nos Países Baixos, Diogo Duarte, da equipa de Henrique Sá Pessoa, e João Coelho, que integra o Hôtel de Ville de Crissier, na Suíça, distinguido com três estrelas Michelin.

As inscrições para a edição de 2026 podem ser efetuadas através do portal oficial do concurso, onde estão também disponíveis os regulamentos e requisitos de participação para cada uma das categorias.

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