Jovem Talento da Gastronomia. Candidaturas já abriram e decorrem até ao fim de junho

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Os candidatos têm de ter até 25 anos e devem frequentar escolas de hotelaria portuguesas.

Mais do que uma competição, o Jovem Talento da Gastronomia é “uma plataforma de aprendizagem, inspiração e valorização do talento jovem, que destaca o papel fundamental da formação no futuro da gastronomia e do turismo”, explica a Edições do Gosto, que organiza o encontro, num comunicado de imprensa.

Este ano, o concurso conta com sete categorias: Artes da Mesa ICEL, Bartender Manja, Cozinha Portuguesa Recheio, Pastelaria Dovo, Plant-Based by Bonduelle, Inovação com Arroz Bom Sucesso e Gestão F&B by Quinta do Lago.

De acordo com a organização, “cada categoria é pensada para valorizar diferentes vertentes da gastronomia e serviço, ligando técnica, criatividade e conhecimento prático”. Para isso, o concurso vai promover momentos de partilha entre os participantes e profissionais do setor.

Após o encerramento das inscrições, a 30 de junho, o concurso vai ter três semifinais e vários eventos em todo o país em outubro e novembro. A final vai decorrer a 3 e 4 de dezembro, na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril.