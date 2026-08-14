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O jovem suspeito do homicídio da mãe em Algés ficará em centro educativo em regime fechado durante três meses, até aos novos desenvolvimentos do processo, decidiu o Tribunal de Família e Menores de Cascais. O jovem suspeito foi detido esta quinta-feira em Algés ao confessar ter causado a morte da mãe durante a noite, depois de uma discussão.

O pai do suspeito encontra-se em prisão preventiva por violência doméstica e violação agravada, já as crianças estavam a ser acompanhadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Oeiras desde 2024. E, em janeiro deste ano, o Tribunal de Menores de Cascais aplicou uma medida de proteção.

De acordo com uma fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) citada pela Lusa, o alerta foi dado pelo próprio adolescente pelas 17h35 de quinta-feira. O jovem terá comunicado que tinha discutido com a mãe na quarta-feira, na Avenida Ivens, em Algés, no distrito de Lisboa.

Segundo o relato transmitido à polícia, durante a noite o adolescente terá efetuado um "mata-leão" — uma técnica que consiste em exercer pressão no pescoço com o braço, por trás —, o que provocou a morte da mulher.

Os meios policiais e de socorro deslocaram-se à habitação e confirmaram que a vítima, de 33 anos, estava morta desde quarta-feira. Na mesma habitação encontrava-se também a filha da vítima e irmã do suspeito, de quatro anos.

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