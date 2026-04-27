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Os Bombeiros de Castelo de Paiva confirmaram ao 24notícias que um jovem, "entre os 25 e 26 anos", que estava desaparecido ao início da tarde, já foi encontrado sem vida.

O corpo está a caminho do Instituto de Medicina Legal.

O jovem estava a nadar numa praia fluvial em Oliveira do Arda, no distrito de Aveiro, e posteriormente foi dado como desaparecido.

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