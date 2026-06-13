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Um jovem de 17 anos morreu este sábado e seis pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de uma carrinha de nove lugares na Estrada Nacional 374, na localidade de Milharado, concelho de Mafra.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana de Lisboa, citada pela agência Lusa, o alerta para o acidente foi dado às 13h19.

Do acidente resultou a morte de um jovem atleta do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, bem como um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria. Os restantes cinco feridos sofreram ferimentos ligeiros e foram encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo.

A carrinha envolvida no despiste transportava uma jovem equipa ligada ao clube do concelho de Loures.

Perante a tragédia, a Federação Portuguesa de Futebol expressou o seu pesar através de uma nota publicada no seu sítio oficial.

"Nesta hora de dor, a Federação Portuguesa de Futebol associa-se à consternação e envia as mais sentidas condolências à família e amigos do atleta, assim como ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube e à Associação de Futebol de Lisboa", refere a federação.

As circunstâncias que estiveram na origem do despiste estão a ser investigadas pelas autoridades.

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