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Segundo o comunicado da PJ, vítimas e arguidos são estudantes numa escola secundária no distrito de Aveiro e frequentam o 10.º ano, na mesma turma.

Os factos ocorreram na madrugada do dia 20 de março, na Lourinhã, quando, no âmbito de uma visita de estudo, pernoitavam numa Pousada da Juventude. Os crimes "foram cometidos no quarto partilhado pelas vítimas e na casa de banho comum do alojamento, onde o arguido se chegou a trancar com uma delas".

É ainda referido que a investigação teve origem numa queixa apresentada por uma das vítimas, junto da GNR, que comunicou os factos denunciados ao piquete da PJ de Aveiro.

Devido ao facto de arguido e vítimas serem colegas de escola e de turma e também pelo "grande alarme familiar e social gerado pelas agressões sexuais", procedeu-se detenção do jovem fora de flagrante delito.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação.

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