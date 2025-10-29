Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a polícia, no âmbito do programa de policiamento de proximidade “Escola Segura”, os agentes se depararam com um grupo de alunos à entrada da escola, em evidente agitação. Ao aproximarem-se, um dos jovens, que não é aluno da escola, fugiu em direção ao centro da cidade, enquanto os restantes informaram que ele estava na posse de uma arma branca.

O jovem foi perseguido e intercetado no interior de um estabelecimento comercial, onde foi realizada a revista de segurança. No interior de uma bolsa que trazia a tiracolo, foi-lhe encontrada uma faca tipo borboleta, uma arma da classe A, nos termos do Regulamento Jurídico de Armas e Munições. A arma foi apreendida e o jovem detido.

O detido compareceu no Tribunal da Comarca da Marinha Grande, ficando notificado da data para julgamento.

O comunicado da PSP recorda ainda que o jovem já havia sido detido em julho deste ano, por posse de arma proibida (soqueira) e suspeito de crime de violência doméstica contra a ex-namorada.

O Comando Distrital de Leiria afirmou que continua empenhado em desenvolver esforços para salvaguardar a segurança da comunidade escolar e dos estabelecimentos de ensino neste novo ano letivo.

