De acordo com o Instituto de Medicina Legal do condado de Los Angeles e o gabinete do xerife de Riverside, citados pelo Los Angeles Times, o corpo pertence a Celeste Rivas, desaparecida a 5 de abril de 2024. A causa da morte ainda não foi revelada, mas o caso está a ser tratado como homicídio.

O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi descoberto a 8 de setembro, depois de um veículo, abandonado cinco dias antes em Hollywood Hills, ter sido rebocado. Os funcionários repararam num odor intenso vindo do carro e chamaram a polícia de Los Angeles.

O Tesla está registado em nome do músico de 20 anos d4vd, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke. O cantor encontrava-se em digressão quando o corpo foi encontrado, segundo as autoridades.

Após o Instituto de Medicina Legal ter revelado detalhes do corpo, incluíndo a existência de uma tatuagem no dedo indicador direito com a palavra “Shhh...”, uma mulher, que se identificou como mãe da jovem ao TMZ, disse acreditar que o corpo era o da filha. A mulher terá também revelado que o namorado da filha se chamava David.

Segundo o mesmo site, o cantor d4vd terá uma tatuagem igual à da jovem no dedo indicador. No entanto, esta informação ainda não foi confirmada.

Nas redes sociais circula uma alegada música inédita do cantor, intitulada de "Celeste", que conta com letras como "Eu amo quando me abraças quando choras" e "Oh, Celeste. Com medo de que só me ames quando estiver sem roupa".

Segundo a polícia, o músico está a colaborar com a investigação.

D4vd tem concertos agendados para sábado, no Greek Theatre, e a 24 de setembro no Grammy Museum, ambos já esgotados.

