Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o fogo terá sido ateado com recurso a chama direta, num contexto associado a alegados problemas do foro psicológico. As chamas colocaram em risco a propagação a outras habitações vizinhas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A casa arrendada onde residia a família ficou totalmente inabitável.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.