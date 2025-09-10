A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem estrangeiro, de 22 anos, suspeito de ter provocado um incêndio urbano na manhã de 6 de setembro, na residência onde vivia com a família, em Camarate, concelho de Loures.
Segundo a PJ, o fogo terá sido ateado com recurso a chama direta, num contexto associado a alegados problemas do foro psicológico. As chamas colocaram em risco a propagação a outras habitações vizinhas.
A casa arrendada onde residia a família ficou totalmente inabitável.
O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.
