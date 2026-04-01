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Um jovem está desaparecido no mar na zona de Lisboa, após ter entrado na água durante a tarde, levando à mobilização de uma operação de busca coordenada por várias entidades.
O alerta foi dado pelas 16h55 pelos nadadores-salvadores da Associação de Nadadores-Salvadores Frente Urbana, tendo sido de imediato acionados meios de socorro sob coordenação do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa.
Nas buscas estão envolvidos tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, bem como nadadores-salvadores daquela associação. Uma aeronave da Força Aérea Portuguesa está também a deslocar-se para o local para reforçar as operações.
De acordo com as informações no site da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o jovem encontrava-se com um grupo de amigos a jogar futebol quando decidiu entrar no mar, acabando por desaparecer.
As operações decorrem no terreno, com as autoridades a prosseguirem os esforços para localizar a vítima.
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