A agressão ocorreu no contexto de um conflito entre dois grupos de jogadores. O suspeito, segundo as autoridades, “fez uso de uma foice, que transportava consigo para o local, atingindo gravemente um elemento da equipa adversária”.

A vítima foi inicialmente assistida no local pelo INEM e transportada para o Hospital Garcia de Orta, onde permaneceu em estado grave até falecer esta segunda-feira devido às feridas na cabeça e na região abdominal.

A PJ contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) na investigação. O agressor, de nacionalidade estrangeira, tal como a vítima, foi detido e apresentado às autoridades judiciárias para interrogatório. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, podendo futuramente ser substituída por prisão domiciliária com vigilância eletrónica.

O caso está a ser investigado como homicídio qualificado, enquanto as autoridades continuam a apurar as circunstâncias do conflito que culminou na tragédia.